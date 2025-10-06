Mersin'de site havuzunda 1,5 metrelik yılan paniği

Mersin'in Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunda yılan paniği yaşandı.

Site sakinleri, boş havuza girerek mahsur kalan kara yılanı fark edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yılan, itfaiye erleri tarafından yakalandı.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki zehirsiz olduğu bilinen kara yılanın doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.

Kara yılan veya siyah kırbaç yılanı (Dolichophis jugularis), kırbaç yılanıgiller familyasından bir yılan türü. Bu yılan türünün doğal habitatı Kıbrıs, Yunanistan, Irak, İran, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Türkiye ve Malta.