Mersin'de suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

Mersin Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, yurt dışından talimat alan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, yurt dışındaki M.K.'nin talimatıyla şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "iş yeri kurşunlanması" ve "tefecilik" suçlarına karıştıkları tespit edildi.



Belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.



Zanlıların ikametlerinde çok sayıda uzun namlulu silah, bunlara ait mühimmat, suç işlerken kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetler, suçtan sağlanan para, dijital materyaller, yazılı ajandalar ile çek ve senetler ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.