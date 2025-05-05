Mersin'de suikast silahı ele geçirildi: Bir kişi tutuklandı
Mersin'de polis bir arabada yaptığı aramada suikast silahı olarak da bilinen kalem tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin polisi suikast silahı da olarak bilinen kalem tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Motorize Yunus Timleri, olayların önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmalarında Toroslar ilçesinde şüpheli bir araç belirlenip durduruldu.
Araç içerisinde yapılan aramada bir adet kalem tabanca, iki adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler M.N. ve S.Ö. gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.N. tutuklandı, diğeri serbest kaldı.
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