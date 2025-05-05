Mersin'de suikast silahı ele geçirildi: Bir kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Motorize Yunus Timleri, olayların önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Mersin polisi suikast silahı da olarak bilinen kalem tabanca ele geçirildi.

Araç içerisinde yapılan aramada bir adet kalem tabanca, iki adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler M.N. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.N. tutuklandı, diğeri serbest kaldı.