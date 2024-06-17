Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

M.K. idaresindeki otomobil, D400 kara yolu Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtakiler dışarı çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü M.K. ile otomobildeki, L.K, H.K, N.E, E.C. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.

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