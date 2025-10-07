Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, elindeki eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.



Şüphelinin ikametinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu.



Eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Zanlının İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.