Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde evinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, elindeki eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin ikametinde 4 el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu.
Eserler incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Zanlının İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
- Etiketler :
- Türkiye
- Mersin Bozyazı
- Kur'an