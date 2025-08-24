Mersin'de tatil yolunda feci kaza: İki ölü, 10 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tatile yolundaki çocukları taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kazayı yapan şoförün, uyuduğu iddia edildi.
Mersin'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu'nun Erdemli ilçesindeki Yemişkumu Sahili mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakası minibüs, iddiaya göre sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.
İKİ ÖLÜ, BİRİ AĞIR 10 YARALI VAR
Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurtta kalan çocukların da olduğu iki kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi.
Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.
