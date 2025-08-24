Mersin'de tatil yolunda feci kaza: İki ölü, 10 yaralı

Mersin 'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

İKİ ÖLÜ, BİRİ AĞIR 10 YARALI VAR

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurtta kalan çocukların da olduğu iki kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı.



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi.



Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.