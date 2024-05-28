Mersin’de tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Mersin’de tavuğa cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. isimli kişi, cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Mersin’de tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

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’de tavuğa cinsel istismarda bulunan M.S. isimli kişi, tutuklandı.

Toroslar ilçesinde, bir kişi tavuğa cinsel istismarda bulunurken görüntülendi.

Mahalle muhtarı, polis ekiplerine şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek görüntülerden tespit ettiği M.S’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, hayvana kötü muamele ve suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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