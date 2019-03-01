Mersin'de Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı ileri sürülen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 14'ünü operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda senet ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Polis ekiplerinin firari bir şüphelinin yakalanması yönelik çalışmaları sürüyor.
Mersin'de tefeci operasyonu: 14 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin Tarsus'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı ileri sürülen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.