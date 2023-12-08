Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, galericilik yapan şüphelilerin araç satışı adı altında vatandaşlara borç para verdikleri, boş senede imza attırdıkları ve borçlarını ödemeyen vatandaşları da tehdit ettikleri belirlendi.

Ayrıca şahısların müştekilerden aldıkları menkul ve gayrimenkulleri başkalarının üzerine yaptıkları veya araç alım-satımı gibi göstererek 'tefecilik' olayını gizlemeye çalıştıkları da tespit edildi. 3 müştekiden 17 milyon 960 bin lira haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik bu sabah Özel Harekat desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.K., H.K., M.Ö., A.İ., T.K., R.D., F.E. ve M.T. gözaltına alındı. Kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, sahte basın kartı ile alacak verecek kayıtlarının tutulduğu evraklar ele geçirildi. Bazı şüphelilerin evlerinin girişinde ve içinde kameraların olması ise dikkat çekti.



Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.