Mersin'de tefecilik operasyonu: 108 gözaltı kararı

Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla hareket eden ve bu sebeple tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.



Ekipler, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 108 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.



10 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 10'u emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 58 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 40 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.