Mersin'de tefecilik operasyonu: 17 gözaltı kararı

Mersin'de tefecilik yaptığı belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.09.2022 - 08:24 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 08:25

Mersin'de tefecilik operasyonu: 17 gözaltı kararı
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'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 zanlıya yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Dron ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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