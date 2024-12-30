Mersin'de tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığını öğrendi.

Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 50 bin TL'lik 22 adet senet, 26 adet boş senet, iki borç defteri, bir tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirdi.

3 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Biri adli kontrolle serbest kaldı.

