Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de jandarma ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi.
Şahısların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
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