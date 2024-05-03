Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

'de jandarma ekipleri, bölücü örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi.

Şahısların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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