Mersin’de terör operasyonu: HDP İl Başkanı dahil 31 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.



Çalışma kapsamında Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.



Terör örgütleri YPG ve MKP'yi destekleyici paylaşımların da yapıldığı saptanan çalışmalarda zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin'in de bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerine şafak vakti 'Temizleme' adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.



Dron destekli operasyona yaklaşık 500 polis katılıyor.



Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.



Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.