Mersin'de terör propagandası: 9 şüpheli yakalandı

Mersin'de bir grubun terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmada görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerden birinin uyuşturu madden kullandığı için olaydan sonra gözaltına alındığı öğrenilirken, 9 şüpheli ise yakalandı.

Firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla X hesabından operasyona dair ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti.



Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.



Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır.



Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz."