Mersin'de terör propagandası: 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan ve PKK elebaşı lehine sloganların yer aldığı video ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, Mersin'de çekilen görüntülerle ilgili 11 kişinin tespit ediliğini, 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Mersin'de terör propagandası: 9 şüpheli yakalandı

Mersin'de bir grubun terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmada görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerden birinin uyuşturu madden kullandığı için olaydan sonra gözaltına alındığı öğrenilirken, 9 şüpheli ise yakalandı.

Firari şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla X hesabından operasyona dair ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti.

Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır.

Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz."

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa'da aşırı sağın yükselişini çok yakından takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa'da aşırı sağın yükselişini çok yakından takip ediyoruz

Bitlis'de sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca el konuldu

Bitlis'de sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca el konuldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı

Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

Düzce’de orman yollarında çalışmaları tamamladı

Düzce’de orman yollarında çalışmaları tamamladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...