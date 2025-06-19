Mersin'de torbacıya gözaltı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda torbacı diye tabir edilen şüpheli yakalandı.

Mersin'de torbacıya gözaltı

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen A.Ç'yi (46) operasyonla yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında 22.02 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 4 bin 230 lira ve bir cep telefonu ele geçirildi.

A.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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