Mersin'de torun dehşeti: Dedesini ve babaannesini öldürdü
Mersin'de cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen 20 yaşındaki H.A., dedesi ile babaannesini bıçaklayarak öldürdü.
Mersin'de bir genç, tartıştığı dedesini ve babaannesini katletti.
Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde oturan Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.
Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin incelemesinde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekiplerince çarşı merkezinde yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
H.A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.
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