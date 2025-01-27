Mersin'de torun dehşeti: Dedesini ve babaannesini öldürdü

Mersin'de cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen 20 yaşındaki H.A., dedesi ile babaannesini bıçaklayarak öldürdü.

Mersin'de torun dehşeti: Dedesini ve babaannesini öldürdü

'de bir genç, tartıştığı dedesini ve babaannesini katletti.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde oturan Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de torun dehşeti: Dedesini ve babaannesini öldürdü - 1 Çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık personelinin incelemesinde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince çarşı merkezinde yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

H.A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yangın felaketi sırasında Grand Kartal Otel’in içinden yeni video

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...