Mersin'de torun dehşeti: Dedesini ve babaannesini öldürdü

Mersin'de bir genç, tartıştığı dedesini ve babaannesini katletti.



Alınan bilgiye göre, Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde oturan Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.



Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

