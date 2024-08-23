Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir araçla tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Yaramış bölgesi Adana ırmağı köprüsüne yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametine seyir halinde olan Ferdi Fodul idaresindeki 01 DT 184 plakalı araç, Tuzla tarafında gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CSD 49 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Ferdi Fodul olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki araç içerisinde bulunan 6 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? 24-25 Ağustos hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak? 24-25 Ağustos hava durumu tahminleri

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Ankara'da yıldırım can aldı

Ankara'da yıldırım can aldı

Düğünde takılan takılar kimin sayılır? Yargıtay’dan emsal takı kararı

Düğünde takılan takılar kimin sayılır? Yargıtay’dan emsal takı kararı

MSB: Türkiye ile Rusya, Barış Pınarı bölgesinde kara devriyesine yeniden başladı

MSB: Türkiye ile Rusya, Barış Pınarı bölgesinde kara devriyesine yeniden başladı

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...