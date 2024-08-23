Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Yaramış bölgesi Adana ırmağı köprüsüne yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametine seyir halinde olan Ferdi Fodul idaresindeki 01 DT 184 plakalı araç, Tuzla tarafında gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CSD 49 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Ferdi Fodul olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki araç içerisinde bulunan 6 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.