Atakent Mahallesi mevkisinde 33 KA 935 plakalı otomobiliyle  D-400 karayolında ilerleyen Caner Şahin (22), refüjdeki ağaca çarptı. 

Kazada sürücü ile araçta bulunanlardan Onurcan Fin (19) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren gençlerin tatil amacıyla Hollanda'dan Silifke'ye geldikleri öğrenildi.