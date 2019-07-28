Atakent Mahallesi mevkisinde 33 KA 935 plakalı otomobiliyle D-400 karayolında ilerleyen Caner Şahin (22), refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunanlardan Onurcan Fin (19) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bu arada, kazada yaşamını yitiren gençlerin tatil amacıyla Hollanda'dan Silifke'ye geldikleri öğrenildi.
Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Atakent Mahallesi mevkisinde 33 KA 935 plakalı otomobiliyle D-400 karayolında ilerleyen Caner Şahin (22), refüjdeki ağaca çarptı.