Mersin'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Akdeniz Mahallesi’ndeki Çamlık Kavşağında Antalya D-400 karay olunun Antalya istikametinde meydana geldi.

Yabancı uyruklu A.A. yönetimindeki otomobil ile kavşakta dönüş yaptığı belirtilen N.K. yönetimindeki elektrikli otomobil çarpıştı.

Kazada biri sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis karayolunda önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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