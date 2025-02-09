Mersin'de üst geçitten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, Yenice Mahallesi Çukurova Uluslararası Havaalanı bağlantı yolundaki üst geçitten alt yola düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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