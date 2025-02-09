Mersin'de üst geçitten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'de üst geçitten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, Yenice Mahallesi Çukurova Uluslararası Havaalanı bağlantı yolundaki üst geçitten alt yola düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öne Çıkan Video

AVM hırsızları 3 gün saklandıkları havalandırmada yakalandılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...