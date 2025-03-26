Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, savcılık koordinesinde adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda iki şüpheli de yakalandı.



Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 930 gram bonzai, 87 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 litre aseton, 4 adet çakmak gazı ile suçtan elde edilen 44 bin 500 TL ele geçirildi.



Jandarmada ifadesi alınan iki şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.