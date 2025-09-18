Mersin’de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı içerisinde 7 ilçede düzenlenen 9 ayrı operasyonda yapılan aramalarda 69 bin 980 gram kubar esrar, 6 bin 926 gram kokain, bin 793 kök kenevir bitkisi, 125 adet uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 28 av tüfeği mühimmatı, 1 tabanca, 1 şarjör ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.