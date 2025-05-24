Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda şüpheli K.A'nın evine düzenlenen operasyonda 9 kilo 442 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 375 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.A. emniyete götürüldü.
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