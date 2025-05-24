Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüpheli K.A'nın evine düzenlenen operasyonda 9 kilo 442 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 375 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. emniyete götürüldü.

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