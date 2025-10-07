Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı araştırmalar sonuç verdi.

Ekipler çalışma sonucunda 2 kişiuyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan Jandarma düzenlediği operasyon ile şüphelileri gözaltına aldı.



Şüphelilerin, ev ve eklentilerinde yapılan aramada jandarma ekipleri, 2 bin 868 kök hint keneviri bitkisi, 27 kilo 450 gram kubar esrar, 1 adet hassas teraziye el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.