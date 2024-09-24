Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus, Mezitli, Erdemli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 101 adet hint keneviri, 683 gram kubar esrar, 684 adet uyarıcı jel ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için jandarmaya götürüldü.