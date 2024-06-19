Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin Gülnar ilçesinde yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi tespit edildi.

Şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 602 adet sentetik hap ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu, 1 adet senet ile 5 bin 90 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.