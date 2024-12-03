Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl Komutanlığının açıklamasına göre Gülnar, Aydıncık ve Toroslar ilçelerinde ticareti yaptığı belirlenen 8 zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 487 gram eroin, 920 gram esrar, 194 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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