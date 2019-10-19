Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu iki Ukrayna uyruklu işçi öldü, 11 kişi yaralandı.
Ömer Özen idaresindeki Rus ve Ukraynalı işçilerin bulunduğu servis minibüsü, Akdere Mahallesi'nde Abdurrahman Tepe'nin kullandığı plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada servisteki Ukrayna uyruklu Denis Osmukha ve Andrii Voronov hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke'deki hastanelere kaldırıldı.