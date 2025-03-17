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Mersin'de yanan evde bir kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal mahallede çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de yanan evde bir kişi öldü

İlçeye bağlı Dorak Mahallesinde, eski yapı iki katlı evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

esnasında üst katta bulunan Mehmet Tor orta kısımda bulunan ahşap yapının alevlerden etkilenerek çökmesi nedeniyle alt kata düştü.

Tor, alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Bu sırada yangını fark edenler durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürerek Tor'un cansız bedenini çıkardı. Olay anında evde başka kimsenin olmadığı öğrenilirken cenaze güvenlik güçlerinin bölgede incelemesi sonrasında otopsi için morga gönderildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

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