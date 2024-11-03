Mersin'de yangın: Bir ev kül oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de yangın: Bir ev kül oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan eski bir evde yangın çıktı.

Yangına Anamur Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Kimsenin yaşamadığı evdeki yangın, ekiplerin ortak çalışmasıyla ormanlık alana yayılmadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

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