Mersin'de yangın faciası: Nine ve torunu yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesi Böğrüeğri Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından müstakil eve giren ekipler, Ümmügülsüm Doğan (66) ve torunu Hamdican Doğan'ın (19) yaşamını yitirdiğini belirledi.

