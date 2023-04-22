Mersin'de yangın faciası: Üçüz kardeşlerden ikisi öldü, biri ağır yaralı

Mersin Toroslar'da üç katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat Cesur hayatını kaybetti, Nisa Cesur ise ağır yaralandı.

Mersin'de yangın faciası: Üçüz kardeşlerden ikisi öldü, biri ağır yaralı

'in Toroslar ilçesinde evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden ikisi öldü, biri ağır yaralandı.

Buluklu Mahallesi'nde üç katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat'ın öldüğünü, Nisa Cesur'un ise ağır yaralandığını belirledi.

Mersin'de yangın faciası: Üçüz kardeşlerden ikisi öldü, biri ağır yaralı - 1

Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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