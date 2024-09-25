Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 18 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 51 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 zanlı yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmatları ile pos cihazları, sahte bandrol, 480 bin lira ve 900 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 27'si serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda yakalanan "silahlı tehdit" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.T'nin de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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