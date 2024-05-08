Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis oynatan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 SIM kart, hard disk, dizüstü bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

, adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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