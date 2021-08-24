Mersin'de yaşamını yitiren Covid-19 hastasının yakınları sağlıkçılara saldırdı: 3 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip corona virüs (Covid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını dövdü.



Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Covid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.



Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve iki hemşireyi dövdü.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.



Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.