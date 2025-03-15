Mersin'de yayla evi yandı

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Fakılar Mahallesinde bulunan yaylalık evde kimsenin olmadığı anda henüz bilinmeye bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.