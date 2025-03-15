imsakiye

Mersin'de yayla evi yandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de yayla evi yandı

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Fakılar Mahallesinde bulunan yaylalık evde kimsenin olmadığı anda henüz bilinmeye bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...