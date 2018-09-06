Mersin-Silifke arasında yolcu taşımacılığı yapan Hasan Y. idaresindeki midibüs, merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki demirlere çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan 12 yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birininin durumunun ağır olduğu belirtilirken kazanın sabah saatlerinde sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde meydana geldiği öğrenildi.
Kazanın ardından midibüsünün başından ayrılmayan sürücü Hasan Y, sağlık ekiplerince kaza yerinde muayene edildi.
Kazayı duyan yolcu yakınları da olay yerine gelip gözyaşı döktü.
Mersin'de yolcu midibüsü devrildi: 12 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin-Silifke arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüsün kent merkezinde devrilmesi sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı
Mersin-Silifke arasında yolcu taşımacılığı yapan Hasan Y. idaresindeki midibüs, merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki demirlere çarpıp devrildi.