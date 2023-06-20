Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

Otobüs sürücüsü Nas'ın öldüğü belirlenirken, ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve 27 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan kamyon sürücüsünün hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.



Kaza yerindeki incelemenin ardından Nas'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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