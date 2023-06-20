Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 27 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kazada yaralanan kamyon şoförü Kesen ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kesen de hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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