Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 27 yaralı

Antalya'dan Adana istikametine giden Zümrüt Turizm firmasına ait Mehmet Nas idaresindeki otobüs, Mersin'in Tarsus ilçesi D-400 kara yolu hal kavşağında, Servet Kesen'in kullandığı kamyonla çarpıştı.
Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü Kesen ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kesen de hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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