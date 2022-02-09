Mersin'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 09:06

Mersin'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İzmir-Batman seferini yapan A.O. idaresindeki Star Batman firmasına ait 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde H.S'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırdaki M.H.S'nin hayatını kaybettiğini, yolcu otobüsündeki 13 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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