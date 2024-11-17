Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

S.S. idaresindeki otobüsün motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 30 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen nedeniyle araçta hasar oluştu.

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