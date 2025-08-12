Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarptı
Mersin’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, ağaca çarparak devrildi.
Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpıp devrildi.
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi.
