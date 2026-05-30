Mersin'de zincirleme kaza. 1 ölü, 5 yaralı
30.05.2026 04:26
Anadolu Ajansı
Mersin'de gece yarısı bir tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mut-Silifke karayolu Köselerli Mahallesi'nde Mehmet Ali Güzle'nin kullandığı tır, Burak Yaylamaz ve Mustafa Yılmaz yönetimindeki araçlarla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Burak Yaylamaz hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Çift yönlü trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.