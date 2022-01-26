Mersin'de zincirleme kaza: TIR şoförü yanarak can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kamyon, TIR ve kamyonetin karıştığı kazada TIR'da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.



TAG Otoyolu'nda, Veli Ş. yönetimindeki 06 BE 9116 plakalı kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ve Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye sevk edildi. TIR sürücüsü Namık Batay, sıkıştığı TIR'ın alev alması sonucu hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

