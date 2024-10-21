Mersin'de zirai alanda yangın

Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Mersin'de zirai alanda yangın

Beydili Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 arazöz ile 3 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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