Mersin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

H.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Tömük Mahallesi Menderes Caddesi'nde Gökhan Karadağ (22) idaresindeki motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle sürücü Karadağ ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Tarım (25) yol kenarına savruldu.



Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Karadağ ve Tarım'ın hayatlarını kaybettikleri, hafif ticari araç sürücüsü H.Y'nin de yaralandığı belirlendi.



Karadağ ve Tarım'ın cenazeleri incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yaralanan araç sürücüsü de aynı hastaneye götürüldü.

