    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Mersin'de işkence edilip damdan atılan yavru köpeği polis sahiplenecek

Sahibinin işkence yaparak evinin damından attığı yavru köpek, tedavisinin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sahiplenilecek.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 12:09

Mersin'de işkence edilip damdan atılan yavru köpeği polis sahiplenecek

İl 'nden yapılan açıklamaya göre, dün Şevket Sümer Mahallesi'ndeki müstakil evin damında işkence edildiği anlar kameraya yansıyan ve ardından tedaviye alınan köpek yavrusuna sahip çıkılması için çalışma başlatıldı.

yavrusunun, Mezitli Hayvan Kliniğindeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince sahiplenilmesi kararlaştırıldı.

Polisler, köpeğin bakımını ve yetiştirilmesini üstlenecek.

Öte yandan, köpeğin işkenceye maruz kaldığı adreste uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edilen 16 güvercin de korumaya alındı.

ZANLI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SALIVERİLMİŞTİ

Bir kişinin müstakil evinin damında işkence ettiği köpek yavrusunu aşağı attığı ihbarı üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Akdeniz Belediyesi ekiplerince çalışma başlatılmış, yaralı köpek tedavi için veterinere götürülmüştü.

Köpeğe işkence edilmesi, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Köpeğe işkence edilmesi, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...