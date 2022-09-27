Mersin'de kaçak içki operasyonu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu'' ifadesini kullandı.

Mersin'de kaçak içki operasyonu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

''TOPLAM 86 BİN 245 ŞİŞE KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİYE EL KONULDU''

Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum"  değerlendirmesinde bulundu.

Mersin'de kaçak içki operasyonu - 1

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