Mersin'deki cinayette sır perdesi aralandı: "Evi cinler sardı" deyip, oğlunu öldürmüş!
Mersin'de beş yaşındaki oğlunu öldüren Revşan Demir'in "Evi cinler sardı." diyerek cinayeti işlediği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'de bir annenin, beş yaşındaki oğlunu öldürdüğü olayda sır perdesi aralandı.
Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.
Revşan Demir, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan beş yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç'u boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.
Hastaneye kaldırılan Karakoç, kurtarılamadı.
Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne Demir, gözaltına alındı.
Yakınları tarafından morgdan alınan Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.
"EVİ CİNLER SARDI"
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan Demir'in olaydan önce evde bağırarak, "Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak." diyerek Veysel'i tuvalete götürüp, önce boğazını kestiği ardından sekiz yerinden bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Demir, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
