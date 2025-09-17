Mersin'deki cinayette sır perdesi aralandı: "Evi cinler sardı" deyip, oğlunu öldürmüş!

Mersin'de bir annenin, beş yaşındaki oğlunu öldürdüğü olayda sır perdesi aralandı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Revşan Demir, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan beş yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç'u boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Karakoç, kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Anne Demir, gözaltına alındı.

Yakınları tarafından morgdan alınan Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.